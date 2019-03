Zeker 32 personen zijn donderdag overleden nadat zij geschept werden door een vrachtwagen op een snelweg in de gemeente Nahualá in Guatamala. Minstens negen mensen zijn in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

Dat melden lokale autoriteiten. "Een groep mensen had zich op de snelweg had verzameld om te kijken naar de gevolgen van een ander ongeluk, toen ze zelf geschept werden door een vrachtwagen", zei een woordvoerder van de plaatselijke brandweer tegen Reuters.

President Jimmy Morales heeft zijn medeleven betuigt via een Twitter-bericht. Het is het ergste verkeersongeluk in Guatamala sinds 2013. Toen reed een bus van een klif, wat zorgde voor 43 doden en tientallen gewonden.