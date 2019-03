Luxemburg heeft donderdag een akkoord met China bereikt over de Nieuwe Zijderoute. Premier Xavier Bettel ondertekende een overeenkomst voor het omvangrijke Chinese infrastructuurproject.

Het is nog niet bekend hoeveel geld er gemoeid is met deze overeenkomst. Een week geleden sloot Italië ook al een overeenkomst over de Nieuwe Zijderoute met de Chinese leider Xi Jinping. China investeert zeven miljard euro in verschillende Italiaanse sectoren.

"De ondertekening van dit akkoord is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Chinees-Luxemburgse betrekkingen en in onze samenwerking op economisch, commercieel, academisch en cultureel niveau, zoals die van onderzoek en ontwikkeling', zei de Luxemburgse premier Bettel in een eerste reactie.

'China besteedde al duizend miljard euro aan het project'

Met de Nieuwe Zijderoute wordt een netwerk van treinverbindingen en havens bedoeld in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Eerder sloten Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Griekenland, Malta, Polen en Portugal al een overeenkomst met China over dit project.

Naar verluidt heeft China al meer dan duizend miljard euro aan het project besteedt. Volgens het Chinese staatsmediabureau Xinhua was de handel in goederen tussen China en landen langs de Nieuwe Zijderoute in 2018 goed voor ruim 1,1 biljoen euro.