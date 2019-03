Venezuela is nog steeds in de greep van een enorme stroomstoring die grote delen van het land heeft lamgelegd. Bedrijven en scholen bleven woensdag weer gesloten.

De stroomvoorziening viel maandagmiddag uit in grote delen van het land. Het was de tweede grote storing in enkele weken tijd. De linkse leider Nicolás Maduro sprak over sabotage, maar volgens critici is de infrastructuur gewoon slecht onderhouden.

Miljoenen Venezolanen zitten ondertussen nog zonder stroom. "Ik denk dat dit erger zal uitvallen dan de eerste stroomstoring", somberde de zestigjarige accountant Julio Barrios.

Hij zocht een winkel die open is om levensmiddelen te kopen. "Veel mensen willen werken, maar er is geen vervoer. Als niemand werkt, heeft dat een verlammende werking op het land."

Het is al weken onrustig in Venezuela

Het land werd enkele weken geleden ook al getroffen door een grote stroomstoring. Die duurde meerdere dagen. De socialistische president Maduro verweet de Verenigde Staten toen een cyberaanval te hebben uitgevoerd, maar volgens critici is de infrastructuur gewoon slecht onderhouden.

De VS steunt de aartsrivaal van Maduro, oppositieleider Juan Guaidó.