De Boeing 737 MAX staat aan de grond sinds een crash met een toestel van Ethiopian Airlines op 10 maart. Ook een eerdere crash met hetzelfde type in 2018 ligt hieraan ten grondslag. Wat is er precies aan de hand?

De Boeing 737 MAX is geschikt gemaakt voor langere afstanden, maar ook zuiniger. Daarom zijn grotere motoren gemonteerd.

De 737 heeft echter een relatief laag landingsgestel, dus om de grotere straalmotoren toch een plek te geven, hangen ze hoger ten opzichte van de vleugel en verder naar voren dan bij een normale 737.

De grote motoren van een 737 MAX, die hoger en verder naar voren hangen dan bij een normale 737, om de grond niet te raken. (Foto: Getty Images)

Het gevolg is dat het vliegtuig onder bepaalde omstandigheden zichzelf omhoog wil trekken, omdat de motoren hun eigen 'lift' creëren. Om dit te voorkomen heeft Boeing het MCAS-systeem geïnstalleerd, dat de neus van het toestel buiten de piloot om weer omlaag brengt.

Dit systeem meet de invalshoek van het vliegtuig en moet vooral voorkomen dat het toestel in een 'stall' komt, waarbij de vleugels hun draagkracht verliezen. En bij dit MCAS-systeem ligt het probleem.

De sensoren aan de zijkant van de neus waarmee de invalshoek wordt gemeten. (Foto: Getty Images)

Software bleef neus naar beneden drukken

Bij de crash met het Lion Air-toestel in oktober 2018 gaf een sensor hoogstwaarschijnlijk verkeerde informatie door aan MCAS, waardoor het toestel volgens de eerste onderzoeksresultaten waarschijnlijk zelf de neus naar beneden bleef drukken, terwijl het vliegtuig in een normale hoek vloog.

De piloten wisten niet van het MCAS-systeem af, dus wisten ze ook niet hoe ze het uit moesten schakelen, terwijl dit wel kan. Een lampje om de piloten te waarschuwen voor een mogelijk probleem met MCAS was niet in dit toestel geïnstalleerd, omdat dit bij Boeing een optie was waar extra voor betaald moest worden.

Vermoedelijk zelfde probleem

Uit eerste onderzoeken blijkt dat het toestel van Ethiopian Airlines vermoedelijk hetzelfde probleem heeft gehad. Op de grond werd een hoogteroer gevonden dat volledig in 'nosedownpositie' stond.

Ook dit toestel was niet uitgerust met het optionele lampje om de piloten te waarschuwen voor verkeerde data die naar het MCAS-systeem gaan. Boeing heeft alvast besloten om dit lampje op alle toestellen van de 737 MAX-serie te gaan installeren, kosteloos. Ook wordt gewerkt aan nieuwe software voor het MCAS.

Brokstukken van de 737 MAX van Ethiopian Airlines. (Foto: Getty Images)

Openstaande vragen

De vraag is nu vooral hoe het kan dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten niet aan de bel hebben getrokken over de gebrekkige informatie over MCAS richting de piloten, waarom er geen extra training is geweest en waarom ze zelf hebben besloten om de 737 MAX goed te keuren.

De vraag aan Boeing is uiteraard wat de MCAS-storing precies heeft veroorzaakt, waarom de piloten van de 737 MAX niet beter geïnformeerd en extra getraind zijn, en of ze in de haast om dit toestel zo snel mogelijk op de markt te brengen - om met AIRBUS te kunnen kunnen concurreren - op veiligheidsgebied niet te veel bochten hebben afgesneden.