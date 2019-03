Voormalig Interpol-hoofd Meng Hongwei zal in China worden vervolgd voor corruptie, hebben de Chinese autoriteiten woensdag bekendgemaakt. Meng zou kwistig zijn omgesprongen met overheidsgeld en machtsmisbruik hebben gepleegd.

De Centrale Commissie voor Discipline-Inspectie, de anticorruptiewaakhond van de Chinese Communistische Partij, liet weten dat Meng er ook van wordt beschuldigd de aanwijzingen van de partij te hebben genegeerd.

Meng zou zijn positie hebben gebruikt om zijn vrouw aan een baan te helpen, en hij zou "een enorme hoeveelheid bezittingen" van anderen hebben aangenomen in ruil voor banen, promoties en "bedrijfsvoering", luidt de verklaring van de waakhond. Verdere details werden niet gegeven.

De voormalige Interpolchef woonde in Frankrijk, waar de politieorganisatie is gevestigd. Hij verdween vorig jaar tijdens een bezoek aan zijn thuisland en bleek later te zijn opgepakt. Interpol liet weten dat Meng was opgestapt.

Vonnis bij voorbaat bepaald

Meng werkte sinds 2016 bij Interpol. Daarvoor was hij onderminister van Publieke Veiligheid in China.

Het is zo goed als zeker dat Meng schuldig zal worden verklaard. De rechtbanken in China staan onder controle van de Communistische Partij. Het is niet duidelijk of de voormalige Interpolchef een advocaat toegewezen heeft gekregen.