De verdachte van de aanslagen op de twee Nieuw-Zeelandse moskeeën heeft een financiële link met de rechtse Identitaire Beweging in Oostenrijk. Sebastian Kurz, de Oostenrijkse bondskanselier, bevestigt dit woensdag.

De 28-jarige Brenton Tarrant zit in voorlopige hechtenis voor de schietpartijen in de plaats Christchurch, waarbij vijftig doden en tientallen gewonden vielen. De rechts-extremist heeft de Australische nationaliteit.

In de afgelopen jaren reisde de vermeende schutter naar meerdere landen af, waaronder Oostenrijk, Turkije, Bulgarije, Kroatië en Griekenland. In al die landen zijn onderzoeken gestart naar het bezoek van Tarrant.

In het Oostenrijkse onderzoek heeft onlangs een huiszoeking plaatsgevonden in de woning van Martin Sellner, de leider van de rechtse Identitaire Beweging.

Deze organisatie, die ook in omliggende landen actief is, pleit voor behoud van de 'nationale identiteit' en een terugkeer naar traditionele waarden van de westerse wereld. De leden voeren onder meer actie tegen de islam en immigratie.

Tarrant heeft geld overgemaakt aan organisatie

Sellner verklaarde dinsdag dat Tarrant een "onevenredig hoge" donatie heeft overgemaakt aan de organisatie en dat dit geld nu naar een goed doel gaat. Ook zei de Oostenrijker dat hij niets te maken heeft met Tarrant en diens daden. "Ik ben geen lid van een terroristische organisatie", benadrukte hij.

Een woordvoerder van de aanklagers bevestigt nu dat er inderdaad een donatie is gemaakt onder de naam van de vermeende schutter. Het gaat om een bedrag van 1.500 euro. Er wordt nog onderzocht of er sprake is geweest van strafbare feiten.

Kurz stelt dat er in Oostenrijk geen plek is voor extremisme en wil daarom de Identitaire Beweging verbieden. "In onze samenleving is geen tolerantie voor gevaarlijke ideologieën, ongeacht uit welke hoek ze komen", citeren Oostenrijkse media.