Een Boeing 737 MAX 8 van Southwest Airlines heeft dinsdag een noodlanding gemaakt op het vliegveld van de Amerikaanse stad Orlando in de staat Florida.

Het toestel had alleen twee bemanningsleden aan boord. Zij wilden het toestel naar een andere luchthaven vliegen, waar het aan de grond zou worden gehouden.

Kort na de start op het vliegveld van Orlando bleek er sprake van een motorprobleem en keerde het toestel terug, aldus de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA in een verklaring. Het toestel was onderweg naar Victorville in Californië.

Toestellen van het type Boeing 737 MAX 8 worden wereldwijd aan de grond gehouden na twee recente crashes, in Indonesië en Ethiopië. Daarbij kwamen opgeteld 346 mensen om het leven. Alleen toestellen zonder passagiers mogen momenteel de lucht in.

Een woordvoerder van Boeing liet weten dat het luchtvaartbedrijf "op de hoogte is van het incident" en de noodlanding grondig zal uitzoeken. In een verklaring stelde Southwest Airlines dat de bemanning "het protocol heeft gevolgd en veilig is geland op het vliegveld".

Woensdag vindt er in de Amerikaanse Senaat een hoorzitting plaats over het gebruik en de veiligheid van de Boeing 737 MAX.