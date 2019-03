Het hoofd van het leger van Algerije zegt dinsdag dat de 82-jarige president Abdelaziz Bouteflika niet geschikt is om het land te leiden. Hij wil, na wekenlange massale protesten van het volk tegen de huidige leider, dat Bouteflika aftreedt.

Dit meldt de legerleider via Ennahar TV. De oproep van het leger om Bouteflika te laten vertrekken, is een belangrijke stap voor het land.

Het is namelijk al lange tijd onrustig in Algerije. Wekenlang zijn grote delen van de bevolking de straat opgegaan om te demonstreren tegen de president, die al twintig jaar aan de macht is. Ze vinden dat hij niet meer in staat is om te regeren.

De helft van de Algerijnse bevolking is jonger dan dertig jaar en er bestaat veel woede over de hoge werkloosheid onder de jeugd. De grootschalige protesten worden voornamelijk geleid door studenten.

Bouteflika zei in de eerste instantie dat hij weer ging meedoen aan de verkiezingen, maar trok dit na de protesten weer in. Hij heeft echter ook besloten dat de in april geplande verkiezingen geen doorgang kunnen vinden, waardoor hij dus gewoon aan de macht blijft.