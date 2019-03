Op de luchthaven van de Turkse stad Kayseri zijn dinsdag twee agenten gewond geraakt nadat ze elkaar neerschoten.

De twee agenten kregen volgens Turkse media onderling ruzie, die zo hoog opliep dat ze allebei hun wapen trokken en elkaar beschoten.

Hoe ernstig de verwondingen van de agenten zijn of wat de aanleiding voor de ruzie was, is nog niet duidelijk. Beiden werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats in de terminal voor binnenlandse vluchten van het kleine vliegveld. De luchthaven is niet gesloten, maar vanwege het incident is de beveiliging op de terminal wel tijdelijk verhoogd.

Het vliegveld van Kayseri ligt in het noorden van de stad. Kayseri zelf ligt centraal in Turkije, zo'n 325 kilometer ten oosten van de hoofdstad Ankara.