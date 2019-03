Israël beschouwt de raketaanval die in de nacht van maandag op dinsdag werd uitgevoerd op de Gazastrook als zelfverdediging. Dat heeft premier Benjamin Netanyahu gemeld op Twitter.

Israël bestookte vijftien doelen in de Gazastrook. Volgens Netanyahu zou het gaan om doelwitten van Hamas. Onder meer het kantoor van Hamas-leider Ismail Haniyeh zou zijn bestookt, al was hij vermoedelijk niet aanwezig.

Hamas geldt in Gaza als het officiële gezag, nadat de beweging de macht in het gebied in 2007 heeft overgenomen van de Palestijnse Autoriteit (PA) van de rivaliserende beweging Fatah.

De strijd tussen het Israëlische leger en Hamas laaide weer op nadat maandag een raket neerkwam op een huis nabij Tel Aviv. Dit ondanks een wapenstilstand die de twee partijen na bemiddeling van Egypte zouden hebben gesloten.

Israël heeft het staakt-het-vuren overigens nooit bevestigd. Dat is niet uitzonderlijk: dat land doet meestal geen uitspraken over wapenstilstanden. De lokale autoriteiten melden dat vijf mensen gewond zijn geraakt in het Palestijnse kustgebied.

Israëlische aanvallen reactie op raketbeschieting

De Israëlische aanvallen waren bedoeld om een eerdere raketbeschieting te vergelden. Er waren zeven mensen gewond geraakt toen het projectiel insloeg in de buurt van de stad Tel Aviv.

Ook maandagavond werden er weer raketten afgeschoten op de Israëlische stad. Daarbij raakten voor zover bekend geen mensen gewond.

Israël houdt Hamas, de dominante organisatie in de Gazastrook, verantwoordelijk voor de beschietingen. Het oplaaien van het geweld hangt vermoedelijk samen met de Israëlische presidentsverkiezingen die over drie weken plaatsvinden.

Netanyahu wil voor vijfde termijn worden herkozen

Netanyahu hoopt voor een vijfde termijn te worden herkozen. Zijn belangrijkste opponent, generaal Benny Gantz, verwijt de president niet hard genoeg op te treden tegen Hamas.

Netanyahu bezocht het afgelopen weekend de Amerikaanse president Donald Trump. Deze tekende een verklaring waarin hij erkende dat de Golanhoogte bij Israël hoort. Dit gebied werd in 1967 veroverd op Syrië en in 1981 officieel geannexeerd door Israël.

Internationaal wordt niet erkend dat het gebied bij Israël zou horen. Syrië sprak van een "aanval op de soevereiniteit van ons land".

Ook de Nederlandse minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken veroordeelde de actie van Trump. "Het helpt niet om acties te ondernemen die de toch al broze situatie daar in gevaar brengt", aldus Blok.