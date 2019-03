Drie mannen van dezelfde Nederlandse familie zijn onlangs aangehouden in Spanje en Duitsland op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel van bijna 3.300 kilo cocaïne. Ook is er beslag gelegd op vastgoed en zijn rekeningen bevroren.

Dat laat de Landelijke Eenheid van de politie weten. Het gaat om een 51-jarige man die in Spanje werd aangehouden en zijn 44-jarige broer die in België woont, maar in Duitsland werd gearresteerd. De vader van 71 meldde zich vrijwillig bij de politie.

De mannen kwamen in beeld na het onderscheppen van ruim 3.000 kilo cocaïne in januari 2017 bij een transportbedrijf in Hazeldonk. "Een uitgebreid onderzoek van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid, onder andere naar financiële stromen, bedrijven en katvangers, leidde naar de verdachten", aldus de politie.

Spaanse media meldden dat de 51-jarige man voor meer dan 80 miljoen euro aan drugsgeld zou hebben witgewassen, maar dit betrof een vergissing en is de geschatte waarde van de eerder genoemde in beslag genomen drugs.

Drugs in beslag genomen na tip van Belgische douane

De cocaïne was afkomstig uit Zuid-Amerika en via de haven van Antwerpen naar Nederland vervoerd. Daar werd het na een tip van de Belgische Douane in beslag genomen en werden de eigenaren van het transportbedrijf en chauffeur aangehouden.

Het onderzoek richtte zich daarna op de opdrachtgevers achter de smokkel en die zoektocht leidde naar de aanhouding van de drie Nederlanders. In februari van dit jaar zijn zoekingen gedaan in hun woonhuizen, en bij bedrijven in Nederland, Spanje en België.

De politie heeft beslag gelegd op luxegoederen als auto (Foto: Landelijke Eenheid)

Verdachten zitten vast in Nederland

De politie laat weten dat er beslag is gelegd op vastgoed ter waarde van ruim een miljoen, vier luxe auto’s, contant geld en bankrekeningen.

De mannen zijn overgeleverd aan Nederland en horen binnenkort of hun voorarrest wordt verlengd.