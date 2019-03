De Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben minister van Justitie William Barr gevraagd uiterlijk 2 april het rapport van speciaal onderzoeker Robert Mueller te overhandigen.

Ook willen ze vanaf die datum het onderliggend bewijs inzien dat Mueller heeft gebruikt.

In een brief aan Barr zeggen de Democraten in het Huis van Afgevaardigden dat de samenvatting van vier pagina's te summier is om het handelen van de Amerikaanse president Donald Trump goed tegen het licht te kunnen houden.

Niemand buiten het ministerie van Justitie heeft het volledige rapport van Mueller nog gezien, ook het Witte Huis niet. Het is ook nog niet bekend hoeveel pagina's het rapport precies omvat.

In de samenvatting van het rapport staat dat er tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van 2016 geen sprake was van een heimelijke samenspanning tussen het campagneteam van Trump en Rusland.

Rusland wil dat VS verklaring van onschuld afgeeft

Rusland wil dat de Verenigde Staten een officiële verklaring afgeven dat er geen samenwerking was tussen Rusland en het campagneteam van de Amerikaanse president Trump in aanloop naar de presidentsverkiezingen.

Senator Konstantin Kosachev, de voorzitter van de landelijke commissie van Buitenlandse Zaken, gaf maandag een verklaring af naar aanleiding van het eindrapport van Mueller.

"Het rapport Mueller heeft iets bewezen wat wij vanaf het begin af aan al hebben geroepen", stelt Kosachev tegen The Moscow Times. "Namelijk dat het lastig is een zwarte kat te vinden in een donkere kamer, vooral als er geen zwarte kat is." Rusland ergert zich er echter aan dat er nog steeds beschuldigingen liggen aan het adres van Moskou en vraagt daarom nu om een officiële verklaring van Washington.

'Russische hackers frustreerden zeker de verkiezingen'

Mueller mag dan geen bewijzen hebben gevonden van samenwerking tussen Moskou en Trump, de Amerikaanse veiligheidsdiensten concludeerden eerder al collectief dat Russische hackers zich wel degelijk hebben gemengd in de verkiezingen.

In het rapport constateert Mueller ook dat de Russen diverse pogingen ondernamen om medewerkers van team-Trump te overreden tot samenwerking.

Over de tweede grote vraag rond de Amerikaanse president - of hij een misdrijf heeft begaan door te proberen het Ruslandonderzoek te belemmeren - doet Mueller in zijn rapport bewust geen uitspraken. "Hoewel dit rapport niet concludeert dat de president een misdrijf heeft begaan, pleit het hem ook niet vrij", schrijft Mueller.