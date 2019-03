Israël en Hamas zouden maandag, na Egyptische bemiddeling, hebben ingestemd met een wapenstilstand, meldden Palestijnse functionarissen aan Reuters. Van Israëlische zijde wordt dat ontkend.

Ondanks de melding van Palestijnse zijde, luidden er minder dan een uur later, even voor tienen, weer raketalarmen in het zuiden van Israël. Het is nog niet duidelijk of er inderdaad nieuwe projectielen zijn afgevuurd en of die schade hebben aangericht.

Een anonieme functionaris zei tegen Israeli Defense Forces Radio dat de berichten over een wapenstilstand niet kloppen.

Van een officiële verklaring door de Israëlische regering is nog geen sprake. Dat is niet uitzonderlijk: die doet meestal geen uitspraken over wapenstilstanden.

Israël voerde maandagavond luchtaanvallen uit op doelen in de Gazastrook. De Israëliërs zouden onder meer het kantoor van Hamas-leider Ismail Haniyeh hebben bestookt, al was hij vermoedelijk niet aanwezig.

De lokale autoriteiten melden dat vijf mensen gewond zijn geraakt in het Palestijnse kustgebied.

Israëlische aanvallen reactie op raketbeschieting

De Israëlische aanvallen waren bedoeld om een eerdere raketbeschieting te vergelden. Er waren zeven mensen gewond geraakt toen het projectiel insloeg in de buurt van de stad Tel Aviv. Ook maandagavond werden er weer raketten afgeschoten op de Israëlische stad. Daarbij raakten voor zover bekend geen mensen gewond.

Israël houdt Hamas, de dominante organisatie in de Gazastrook, verantwoordelijk voor de beschietingen.