De Amerikaanse president Donald Trump heeft samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu maandag een verklaring ondertekend waarin de Verenigde Staten erkennen dat de Golanhoogten tot Israël behoren.

"De onbreekbare band tussen de VS en Israël is nog nooit zo sterk geweest als nu", zei Trump in het Witte Huis waar hij de Israëlische premier ontving voor een bezoek. Netanyahu reageerde op Trump met de woorden: "Israël heeft nog nooit een betere vriend gehad dan jij."

Israël heeft de Golanhoogten in 1967 op Syrië veroverd en annexeerde ze in 1981. Trump zei vorige week al dat het na "52 jaar" tijd is voor erkenning van de annexatie. Syrië reageerde maandag na de ondertekening en noemt het een "aanval op de soevereiniteit".

De Golanhoogten worden internationaal niet erkend als Israëlisch grondgebied. De regio ligt op de grens tussen Libanon, Syrië, Jordanië en Israël. Hierdoor is het voor Netanyahu strategisch gunstig om de regio in handen te hebben.

Erkenning komt op goed moment voor Netanyahu

De erkenning van de VS voor de hoogten van Golan komt op een goed moment voor Netanyahu. De zittende premier hoopt over twee weken te worden herkozen bij de verkiezingen in Israël en kan de steun van de VS goed gebruiken.

Vanwege beschuldigingen van corruptie staat herverkiezing van Netanyahu onder druk. "Ik heb daar geen inzicht in", stelt Trump. "Ik heb gehoord dat het wel oké met hem gaat en bovendien denk ik dat de tegenpartij ook een voorstander is van wat ik gedaan heb."

Actie leidt tot boze reacties van Syrië en Rusland

Het plan van Trump leidde tot boze reacties van Syrië en Rusland. Volgens de landen is de Amerikaanse erkenning van de regio een schending van internationale afspraken van de Verenigde Naties. Ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan reageerde negatief.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) nam ook al afstand van Trump en zei dat Nederland de actie niet zou volgen. Volgens Blok "helpt het niet om acties te ondernemen die de toch al broze situatie daar in gevaar kunnen brengen".