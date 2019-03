Het merendeel van de Thaise parlementszetels is maandag verdeeld. Doordat er met deze verdeling geen grote winnaar is en de laatste verkiezingsresultaten pas in mei bekend worden gemaakt, is er nog geen duidelijk zicht op een nieuwe regering.

Van de in totaal 500 parlementsleden worden er 350 direct gekozen via de verkiezingen. De overige zetels worden verdeeld volgens een formule die gebaseerd is op onder meer de opkomstcijfers.

Oppositiepartij Pheu Thai is op dit moment met 138 zetels de grootste volksvertegenwoordiger in het nieuwe parlement, blijkt maandag uit gegevens van de nationale kiescommissie. Deze politieke partij heeft sinds 2001 alle verkiezingen gewonnen.

Er gaan 96 zetels naar Palang Pracharat, een partij die de Thaise generaal Prayuth Chan-ocha als premier wil behouden. 116 zetels zijn verdeeld onder kleinere partijen.

Het is nog niet bekend naar welke partijen de 150 overige zetels naartoe gaan. Die verdeling wordt op 9 mei bekendgemaakt.

Pheu Thai heeft banden met ex-premier

Pheu Thai heeft banden met voormalig premier Thaksin Shinawatra, die in 2006 werd afgezet door het leger. Zijn zus Yingluck, die in 2011 premier werd, is eveneens afgezet. Beiden zijn in Thailand schuldig bevonden aan corruptie.

Het koninkrijk in Zuidoost-Azië heeft sinds de afzetting van Yingluck Shinawatra in 2014 een militaire regering. De door de generaals beloofde parlementsverkiezingen werden meermaals uitgesteld, maar vonden uiteindelijk afgelopen zondag plaats.

Pheu Thai maakte eerder al bekend open te staan voor een coalitie met andere partijen die tegen de militaire regering zijn. Het legergezinde Palang Pracharat wil op zijn beurt alleen samenwerken met partijen die dezelfde ideologie aanhangen.