Drie experts van het Nederlandse Rode Kruis gaan in Zuidoost-Afrika noodhulp bieden nadat orkaan Idai een vernietigend spoor achterliet.

Het gaat om waterexpert Michel Becks, die vooral in Mozambique aanwezig zal zijn, en twee specialisten die hulp gaan bieden in de rampgebieden.

De inzet maakt deel uit van een groter overkoepelend hulpplan van het internationale Rode Kruis, maakte een woordvoerder maandag bekend.

Zij nemen een waterzuiveringsinstallatie, een sanitaire unit (een enorm blok met vele honderden toiletten) en twee veldklinieken mee. Alle drie deze voorzieningen zullen voor langere tijd in Mozambique worden geïnstalleerd om hulp te bieden.

Vele tienduizenden mensen kunnen worden geholpen

Met de waterzuiveringsinstallatie kan schoon drinkwater worden gefabriceerd voor vijftienduizend mensen. Van de sanitaire unit kunnen twintigduizend mensen gebruikmaken. De twee veldhospitaals kunnen hulp bieden aan zo'n kwart miljoen mensen.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft giro 7244 opengesteld om geld in te zamelen voor de getroffen bevolking. Behalve hulp met schoon water is er ook dringend behoefte aan voedsel. Veel inwoners zijn door de overstromingen afgesloten van reguliere aanvoerroutes en zijn dus afhankelijk van voedseldroppings door internationale hulpteams.

VN: Dit kan ergste natuurramp ooit worden

Orkaan Idai raasde tien dagen geleden over Zuidoost-Afrika. Het dodental staat nu op 750, maar gevreesd wordt dat het hier niet bij zal blijven. Een groot probleem waar honderdduizenden mensen mee kampen, is het gebrek aan schoon drinkwater. Zeker 3.000 vierkante kilometer grond staat onder water.

De VN waarschuwde vorige week dat Idai zich kan ontpoppen tot de grootste natuurramp op het zuidelijk halfrond veroorzaakt door weersomstandigheden. De huizen van zeker een half miljoen mensen zijn geheel of gedeeltelijk verwoest; 110.000 inwoners zijn inmiddels opgevangen in kampen.

De verwachting is ook dat de dieren in de getroffen gebieden erg lijden. World Animal Protection heeft teams gestuurd die de beesten moeten opvangen. "Waarschijnlijk zijn honderdduizenden tot zelfs mogelijk miljoenen dieren getroffen door de ramp", aldus de organisatie.

Amerikaanse regering heeft militairen gestuurd

De Amerikaanse regering heeft besloten militairen naar Mozambique te sturen om hulp te verlenen in de gebieden waar de verwoestende cycloon Idai een humanitaire ramp heeft veroorzaakt. De voorbereidingen zijn maandag begonnen, zei de commandant van de in Afrika gelegerde troepen.

Terwijl de precieze behoeftes in samenspraak met de Mozambikaanse autoriteiten nog in kaart worden gebracht, wordt het materieel dat nodig is in gereedheid gebracht. In de eerste plaats gaat dat om helikopters en vaartuigen.

Het Indiase leger heeft als eerste gereageerd op de noodsituatie, met de inzet van drie schepen en enkele honderden manschappen. Zuid-Afrika doet met verscheidene helikopters mee aan de reddingsoperatie.

Ontheemde Mozambikanen arriveren bij een opvangcentrum in Beira. (Foto: Denis Onyodi/Red Cross Red Crescent Climate Centre)