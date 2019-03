Het dodental door een explosie in een Chinese chemische fabriek is opgelopen naar 78. Nog eens veertien dodelijke slachtoffers zijn aangetroffen onder het puin, aldus het Chinese staatspersbureau Xinhua maandag.

De ontploffing in de Chinese stad Yancheng vond donderdagmiddag (lokale tijd) plaats. Duizenden hulpverleners werden ingezet om de slachtoffers te helpen en de door explosie ontstane brand te blussen.

Er vielen zeker 617 gewonden. Nog 566 personen liggen in zo'n zestien ziekenhuizen in de miljoenenstad. Het gaat volgens Xinhua vooral om slachtoffers met lichte verwondingen. De toestand van dertien personen is momenteel kritiek.

Nog niet alle dodelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd. Van 56 mensen is de identiteit al wel vastgesteld.

Onderzoek naar oorzaak explosie

De precieze oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Volgens staatsmedia is in de fabriek benzeen ontploft. Benzeen is een kleurloze en zeer brandbare vloeistof die voornamelijk uit petroleum wordt gewonnen.

Vanwege de gebeurtenissen in Yancheng heeft de Chinese regering strenge veiligheidsmaatregelen aangekondigd. Het gaat onder meer om risicobeoordelingen voor alle chemische-industrieterreinen in het land.

Tientallen woningen verwoest door explosie

Als gevolg van de explosie zijn 89 woningen in de omgeving van de fabriek verwoest. De getroffen bewoners worden gecompenseerd of krijgen een nieuwe woning toegewezen, aldus de lokale autoriteiten.

Ook de deuren en ramen van tien nabijgelegen basis- en middelbare scholen raakten beschadigd. De autoriteiten hebben deze in het weekend laten repareren, waardoor kinderen weer naar school kunnen.

Doordat de ontploffing vrijdag onder schooltijd plaatsvond, raakte ook een aantal scholieren lichtgewond door rondvliegend glas. Het zou gaan om meer dan honderd kinderen.