Een vijf maanden oude baby is in de Italiaanse stad Bologna overleden aan de gevolgen van de besnijdenis die zijn ouders zelf bij hem uitvoerden.

Het kindje verloor tijdens de procedure veel bloed en kreeg een hartstilstand. Zijn ouders brachten hem snel naar het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten.

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart tegen de ouders van de baby, die uit Ghana afkomstig zijn. Justitie kan de ouders doodslag ten laste leggen, meldt BBC.

De ouders voerden de besnijdenis van het jongetje uit in hun woning in de stad Scandiano. Zij probeerden zelf een stukje voorhuid van de jongen te verwijderen. Deze medische procedure wordt vaak uitgevoerd vanwege medische of religieuze redenen.

In december overleed al een baby onder dezelfde omstandigheden

Het is het tweede overlijden van een baby in Italië onder deze omstandigheden in drie maanden tijd. Een 66-jarige man werd eind december opgepakt en aangeklaagd wegens moord na een mislukte besnijdenis.

Een tweejarig jongetje overleed; zijn tweelingbroertje raakte zwaargewond.

Overheid roept mensen op niet zelf kinderen te besnijden

De Italiaanse minister Giulia Grillo van Volksgezondheid herhaalde haar nadrukkelijke oproep aan ouders om zelf geen besnijdenissen uit te voeren.

In Italië vinden jaarlijks zo'n vijfduizend besnijdenissen plaats. Een groot deel daarvan wordt illegaal uitgevoerd, omdat officiële ziekenhuizen in het katholieke land de handeling niet uitvoeren.