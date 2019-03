Voor de tweede keer in een week tijd is een student van de school in Parkland (Florida), waar vorig jaar zeventien mensen werden doodgeschoten, dood aangetroffen. De politie in de Amerikaanse plaats heeft laten weten rekening te houden met zelfmoord.

"We weten het nog niet zeker, omdat nog niet alle onderzoeksresultaten binnen zijn", stelt een woordvoerder van de politie. De identiteit van de dode leerling is niet bekendgemaakt.

Volgens lokale media gaat het om een jongen die ten tijde van de schietpartij in het tweede jaar zat.

Vorige week werd bekend dat Sydney Aiello, ook een leerling aan de middelbare school ten tijde van het bloedbad, zelfmoord had gepleegd. Zij zat in haar laatste jaar toen de negentienjarige Nikolas Cruz in school het vuur opende en zeventien mensen doodde. Bijna vijftig mensen raakten gewond.

Sterfgevallen wakkeren discussie over nazorg aan

Cruz werd na zijn daad gearresteerd; zijn proces begint vermoedelijk in januari 2020. De openbaar aanklager heeft al gemeld de doodstraf te gaan eisen.

De twee sterfgevallen hebben volgens Amerikaanse media de discussie doen aanwakkeren of er wel genoeg nazorg wordt gegeven aan de overlevenden van schietpartijen zoals Parkland. Veel klas- en schoolgenoten die het bloedbad overleefden, zouden lijden aan zogenoemde 'survivor's guilt'.

Zondag was het precies een jaar geleden dat in Washington de March for our Lives plaatsvond, een protest waarbij werd opgeroepen de wapenwetten in de VS aan te scherpen. De demonstratie kreeg massaal steun en financiële donaties van veel bekende mensen, zoals Oprah Winfrey, Steven Spielberg en George Clooney.

Parkland was meest dodelijke highschoolshooting in VS

De schietpartij in Parkland op 14 februari 2018 was de meest dodelijke highschoolshooting in de Amerikaanse geschiedenis. Het bloedbad deed het debat over de wapenverkoop in de VS weer flink oplaaien.

Vier Amerikaanse jongeren die de schietpartij overleefden, werden eind vorig jaar bekroond met de Kindervredesprijs 2018.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.