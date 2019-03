De Amerikaanse president Donald Trump en de leden van het Amerikaanse Congres zijn zondag in afwachting van het rapport over het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

De Amerikaanse justitieminister William Barr heeft het rapport vrijdag ontvangen en heeft de zaterdag gebruikt om het door te nemen. De verwachting is dat zondag de eerste bevindingen van Barr naar buiten komen.

In het rapport is het tweejarige onderzoek van Mueller naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 samengevat. Gedurende dit onderzoek zijn al 34 personen aangeklaagd, onder wie zes voormalige medewerkers van Trump. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie volgen er geen nieuwe aanklachten als gevolg van het rapport.

Terwijl Barr het rapport zaterdag doornam, was Trump aan het golfen op zijn resort Mar-a-Lago in de staat Florida en had hij een lunch met artiest Kid Rock. De president was ongebruikelijk stil op Twitter. Zondag twitterde hij wel twee keer, waaronder zijn standaardleus 'Make Amerika Great Again'.

Trump ontkent alle vormen van samenzwering met de Russen tijdens de verkiezingen en noemt het onderzoek van Mueller doorgaans een "heksenjacht".

'Opletten en afwachten'

Volgens Witte Huis-woordvoerder Hogan Gidley heeft de regering van Trump het eindrapport van Mueller nog niet ontvangen. Trumps advocaat Rudy Giuliani meldt dat de president in een "opletten-en-afwachtenmodus" zit. "We hebben al zo lang gewacht, laten we nog even op Barr wachten en zien wat er geopenbaard wordt", aldus Giuliani.

Het is nog onbekend hoeveel informatie uit het rapport uiteindelijk openbaar wordt gemaakt. Dat wordt in eerste instantie bepaald door Barr. De door Trump aangestelde justitieminister liet vrijdag aan leden van het Congres weten dat hij "zo transparant mogelijk" wil zijn.