De evacuatie van een cruiseschip dat bij Noorwegen in nood was geraakt, is zondag stilgelegd. Helikopters brengen voorlopig geen mensen meer naar het vasteland.

"De kapitein zegt dat hij de situatie voor passagiers aan boord als veilig beschouwt", legt een woordvoerder van de maritieme reddingsdienst uit.

De autoriteiten begonnen zaterdag mensen van het schip te halen en gingen daar ook 's nachts mee door. De Viking Sky kampte tijdens stormachtig weer met motorproblemen.

Tot dusver zijn ongeveer 460 van de 1.373 opvarenden van boord gehaald. Zeventien mensen zijn vanwege hun verwondingen overgebracht naar ziekenhuizen.

'Nog nooit zoiets angstaanjagends gezien'

Op dramatische beelden is te zien dat meubels en planten over de vloer schuiven van het hellende schip. Ook komen delen van het plafond omlaag. Passagiers stonden doodsangsten uit. "Ik heb nog nooit zoiets angstaanjagends gezien", zei passagier Janet Jacob na haar redding tegen televisiezender NRK. "De helikoptervlucht was doodeng. De wind was net een tornado."

"We gingen net zitten voor het ontbijt toen alles begon te trillen", vertelde de Amerikaanse opvarende John Curry volgens Noorse media. "Het was een chaos."

Schip vaart met hulp van sleepboten naar haven Molde

De bemanning van het cruiseschip heeft drie van de vier motoren weer kunnen opstarten. De Viking Sky vaart momenteel met hulp van sleepboten naar de haven van Molde, zo'n 80 kilometer verderop. De reddingshelikopters blijven wel stand-by staan, voor het geval de evacuatie hervat moet worden.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het geen informatie heeft over Nederlanders aan boord. "We houden de vinger aan de pols mochten er hulpvragen komen, maar dat is op dit moment niet aan de orde", aldus een woordvoerder.