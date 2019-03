Vele duizenden mensen hebben zondag in Nieuw-Zeeland stilgestaan bij de moord op vijftig mensen in twee moskeeën. Zo'n 15.000 personen woonden 's avonds een wake bij in een park bij de Al Noor-moskee, het gebedshuis in Christchurch waar de meeste slachtoffers vielen.

De wake begon met een islamitisch gebed. Daarna zijn namen van slachtoffers voorgelezen. Tijdens de herdenking droegen ook veel niet-islamitische vrouwen hoofddoekjes. Ze wilden zo hun solidariteit tonen met moslims.

Eerder op de dag had een duizendtal mensen meegedaan aan een protestmars tegen racisme in Auckland. Deelnemers hadden borden meegenomen met opschriften als "vluchtelingen zijn hier welkom".

Premier Jacinda Ardern heeft ook een nationale herdenkingsdienst in het vooruitzicht gesteld. Die moet op 29 maart plaatsvinden.

Regering verbiedt bezit of lezen van racistisch manifest van schutter

Ardern maakte zaterdag bekend het manifest dat de verdachte van de aanslag op twee moskeeën in Christchurch schreef als "verwerpelijk" te classificeren. Daardoor wordt het een misdrijf om het document te bezitten en te verspreiden.

De beslissing is onderdeel van een bredere strategie van premier Jacinda Ardern om te voorkomen dat de verdachte, Brenton Tarrant, wereldwijde bekendheid krijgt. Eerder vertelde zij al zijn naam niet publiekelijk uit te willen spreken.

Nieuw-Zeeland scherpt ook per direct wapenwetten aan

Het door Tarrant geschreven manifest werd vlak voor de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch gepubliceerd. Eerder maakte de regering ook al bekend per direct de wapenwetten in Nieuw-Zeeland te gaan aanscherpen. De schutter bezit legaal meerdere zware wapens.

De racistisch gemotiveerde aanslag van vorige week vrijdag heeft tot op heden aan vijftig mensen het leven gekost. Nog eens dertig mensen raakten gewond. De vermeende dader, een 28-jarige rechts-extremist uit Australië, zit in voorlopige hechtenis.