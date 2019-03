Het cruiseschip dat zaterdag door hevige storm voor de kust van Noorwegen strandde, vaart inmiddels weer. Volgens Noorse media zijn bijna vierhonderd passagiers geëvacueerd.

Het cruiseschip, de Viking Sky, krijgt hulp van twee sleepboten. Het schip heeft koers gezet naar de haven van de Noorse stad Molde.

Volgens de Noorse televisiezender NRK zijn er zeventien mensen naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zouden er ernstig aan toe zijn. In totaal waren er volgens NRK 1.373 mensen aan boord.

De Viking Sky kampte met motorproblemen, net als een vrachtschip dat later ook voor de Noorse kust strandde. De bemanningsleden van dat vrachtschip, de Hagland Captain, zijn allemaal in veiligheid gebracht. Om gered te worden, moesten de bemanningsleden eerst in het ijskoude water springen, om vervolgens met helikopters gered te worden.

Beide schepen zonden noodsignalen uit

Door de motorproblemen dreef de Vikings Sky richting land. Hierop verstuurde de bemanning een noodsignaal. Even later zond ook de Hagland Captain een noodsignaal uit.

De evacuatie van passagiers wordt gehinderd door het slechte weer. De golven zijn 6 tot 8 meter hoog en het waait hard. Twee reddingsboten moesten noodgedwongen omkeren, zegt de maritieme reddingsdienst. "Als we iedereen moeten evacueren, gaat dat veel tijd kosten", zegt een woordvoerder.

Passagiers werden om de beurt van het dek gehaald en naar een dorp dat ten noorden van Molde ligt gevlogen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het geen informatie heeft over Nederlanders aan boord. "We houden de vinger aan de pols mochten er hulpvragen komen, maar dat is op dit moment niet aan de orde", aldus een woordvoerder.