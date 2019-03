De bemanningsleden van het vrachtschip dat zaterdag strandde voor de Noorse kust van Hustadvika zijn geëvacueerd. De negen opvarenden zijn met helikopters aan land gebracht en worden daar verzorgd. De evacuatie van het cruiseschip is nog in volle gang. 116 passagiers hiervan zijn inmiddels in veiligheid gebracht.

Ondanks dat de evacuatie van het cruiseschip nog bezig is, zouden drie van de vier motoren het wel weer doen waardoor het passagiersschip weer kan varen.

Tien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zijn er volgens Noorse media slecht aan toe.

Om gered te worden moesten de bemanningsleden van het vrachtschip, de Hagland Captain, eerst in het ijskoude water springen.

Door twee helikopters zijn ze vervolgens uit het water getakeld. Het vrachtschip zou net als het cruiseschip met motorproblemen kampen, meldde de Noorse kustwacht aan de Noorse televisiezender NRK. Het schip ligt voor anker in de buurt van het gestrande passagiersschip.

De twee schepen zonden noodsignalen uit

Het cruiseschip, genaamd Viking Sky, had motorpech en dreef richting land. Hierop verstuurde de bemanning een noodsignaal.

De evacuatie van passagiers wordt gehinderd door het slechte weer. De golven zijn 6 tot 8 meter hoog en het waait hard. Twee reddingsboten moesten noodgedwongen omkeren, zegt de maritieme reddingsdienst. "Als we iedereen moeten evacueren, gaat dat veel tijd kosten", zegt een woordvoerder.

Later op zaterdag ontving de Noorse kustwacht nog een noodsignaal van een ander schip dat is gestrand voor de kust van Hustadvika. Het gaat om een vrachtschip in de buurt van het cruiseschip.

Passagiers worden om de beurt van het dek gehaald en naar een dorp gevlogen dat ten noorden ligt van de stad Molde.