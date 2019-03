Bij een aanval op het dorp Ogossagou in het hart van Mali zijn minstens 110 herders om het leven gekomen. Het is een van de bloederigste aanslagen in een gebied dat in toenemende mate te lijden heeft onder etnisch en jihadistisch geweld.

Het dorp werd omsingeld door gewapende mannen, gekleed als de traditionele Donzo-krijgers die daarop de aanval uitvoerden. Volgens de lokale autoriteiten is het dorp volledig verwoest.

De slachtoffers zijn lid van de Fulani, een islamitisch nomadenvolk. Een dorpsbewoner zegt tegen Reuters dat de aanval kennelijk het antwoord is op een aanslag vorige week waarbij 23 soldaten omkwamen, en die werd opgeëist door Al Qaeda.

De moordpartij vindt plaats juist op het moment dat Mali wordt bezocht door een delegatie van de VN-veiligheidsraad om een oplossing te vinden voor de vele burgerdoden in het land.

Jihadisten die gelieerd zijn aan terreurbewegingen als al-Qaida en IS hebben de afgelopen jaren etnische spanningen aangewakkerd in Mali en buurlanden Burkina Faso en Niger. De extremisten hopen op die manier nieuwe leden te krijgen.

De Verenigde Naties proberen de veiligheid in Mali te herstellen. Daarvoor hebben Frankrijk en de Verenigde Staten troepen gestationeerd in Mali. Ook Nederland is in Mali aanwezig. Vanaf mei wordt de Nederlandse missie afgebouwd.