Een cruiseschip met ongeveer dertienhonderd opvarenden en een vrachtschip zijn in de problemen gekomen voor de kust van Noorwegen. Het gebied heeft last van stormachtig weer. De autoriteiten zetten onder meer helikopters in om mensen van boord te halen.

Het schip Viking Sky had motorpech en dreef richting land. De bemanning verstuurde een noodsignaal. Het vaartuig heeft inmiddels weer een motor kunnen opstarten en ligt voor anker op zo'n 2 kilometer van de kust, zegt de maritieme reddingsdienst. Het schip zou niet meer ongecontroleerd ronddrijven.

De evacuatie van opvarenden wordt gehinderd door het slechte weer. De golven zijn 6 tot 8 meter hoog en het waait hard. Twee reddingsboten moesten noodgedwongen omkeren, zegt de maritieme reddingsdienst. "Als we iedereen moeten evacueren, gaat dat veel tijd kosten", zegt een woordvoerder.

De autoriteiten hadden naast schepen ook vier helikopters opgetrommeld voor de reddingsoperatie. Ook zijn op land opvanglocaties in gereedheid gebracht.

Passagiers worden om de beurt van het dek gehaald en naar een dorp gevlogen dat ten noorden ligt van de stad Molde. De politie meldt dat tot dusver ongeveer honderd mensen zijn geëvacueerd.

Noodsignaal van tweede schip

Later op zaterdag ontving de Noorse kustwacht nog een noodsignaal van een ander schip dat is gestrand voor de kust van Hustadvika. Het gaat om een vrachtschip in de buurt van het cruiseschip.

Dat betekent dat er een tweede reddingsactie op touw moet worden gezet. De Noorse televisiezender NRK meldde dat volgens de Noorse kustwacht het vrachtschip net als het cruiseschip met motorproblemen kampt.

Het gestrande vrachtschip. (foto: ANP)