De VN heeft zaterdag laten weten dat de omvang en de schade van de ramp als gevolg van cycloon Idai in Zuidoost-Afrika pas kunnen worden ingeschat wanneer de ondergelopen regio's weer droog staan.

"We zullen moeten wachten tot het water zich terugtrekt om de volledige omvang en het dodental te kunnen bepalen", aldus de organisatie. Duizenden Mozambikanen zijn ingesloten door het hoge water.

Door de enorme regenval zijn rivieren buiten hun oevers getreden. De VN heeft zaterdag gewaarschuwd dat de kans op meer overstromingen nog groot is. "De Buzi-rivier en de Zambezi-rivier dreigen wederom te overstromen, en het water begeeft zich naar de lagergelegen stad Beira", aldus een VN-woordvoerder.

Het water kan daar stijgen tot zo'n 8 meter, meldde de Disaster Emergencies Committee (DEC) eerder. Hierdoor lopen 350.000 inwoners van de stad gevaar.

Het officiële dodental van de cycloon Idai is zaterdag opgelopen tot 732. Alleen al in Mozambique zijn 417 mensen overleden. In het Afrikaanse land zijn naar schatting 1,8 miljoen mensen getroffen door de storm. Ook Malawi en Zimbabwe zijn getroffen door Idai.

Cholera uitgebroken in Mozambique

Vrijdag meldde het Internationale Comité van het Rode Kruis dat de besmettelijke infectieziekte cholera is uitgebroken. Ook zien hulporganisaties een stijging in het aantal malaria-infecties.

Cholera wordt verspreid via water en voedsel dat besmet is geraakt met uitwerpselen. Vooral in situaties waar geen werkende sanitaire voorzieningen zijn, verspreidt de ziekte zich snel.

De ziekte leidt tot ernstige diarree, waardoor uitdroging ontstaat. Binnen enkele uren kan een besmet persoon overlijden.