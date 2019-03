Islamitische Staat (IS) is verdreven uit het Syrische dorpje Baghuz, melden de strijders van de door de Verenigde Staten gesteunde militaire coalitie Syrian Democratic Forces (SDF) zaterdag. Met de val van dit bolwerk komt er een einde aan het zogeheten kalifaat.

"Baghuz is bevrijd, de militaire overwinning op Islamitische Staat is volbracht", schrijft Mustafa Bali, de woordvoerder van de SDF, op Twitter.

De strijd om het laatste bolwerk ging er hevig aan toe. De afgelopen maanden verlieten duizenden mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, het dorp. Onder hen waren ook enkele honderden IS-strijders, die zich hebben overgegeven aan de SDF.

De val van het laatste bolwerk van IS markeert ook een belangrijk moment in de al acht jaar durende Syrische burgeroorlog. De strijd gaat - met één speler minder - door met drie partijen: president Bashar Al Assad en zijn Iraanse bondgenoten, de door Turkije gesteunde rebellen, en de door de VS gesteunde SDF onder leiding van de Koerden.

Einde van kalifaat betekent nog niet einde van IS

Een aantal IS-strijders bevinden zich nog in de afgelegen woestijn in Syrië. Ook zijn er enkele ondergedoken in Iraakse steden, waar ze regelmatig burgers ontvoeren en aanslagen plegen.

Bovendien hebben jihadisten in Afghanistan, Nigeria en andere landen de afgelopen jaren steun betuigd aan IS. Daarnaast kunnen strijders in het Westen die met IS sympathiseren nieuwe aanvallen plannen, stellen inlichtingendiensten.

IS controleerde gebied met ruim tien miljoen inwoners

IS claimde op 29 juni 2014 een wereldwijd kalifaat te hebben opgericht, met Abu Bakr Al Baghdadi als leider. De Verenigde Staten zijn ervan overtuigd dat hij zich in Irak bevindt.

Op het hoogtepunt controleerde IS in Syrië en Irak een grondgebied met meer dan tien miljoen inwoners. De terroristische beweging benoemde de Syrische stad Raqqa tot hoofdstad. De terroristische groep profiteerde van de Syrische burgeroorlog.