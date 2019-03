De besmettelijke infectieziekte cholera is uitgebroken in de stad Beira in Mozambique, heeft het Internationale Rode Kruis vrijdag gemeld. De havenstad werd op 15 maart zwaar getroffen door cycloon Idai.

"Er is groeiende angst voor uitbraken onder hulporganisaties ter plaatse. Er zijn al gevallen van cholera gemeld in Beira, naast een stijgend aantal malaria-infecties onder mensen die door de overstromingen in de val zitten", liet het Rode Kruis weten in een verklaring.

Idai eiste het leven aan zeker 242 mensen in Mozambique, 259 in Zimbabwe en 56 in Malawi. Honderden worden nog vermist en honderdduizenden mensen raakten dakloos.

De tropische storm ging gepaard met zware regenval, die overstromingen veroorzaakte. De VN schat dat 1,7 miljoen mensen direct te maken krijgen met de gevolgen van Idai.

Zwaar besmettelijk cholera kan binnen uren doden

Cholera wordt verspreid via water en voedsel die besmet zijn geraakt door uitwerpselen. Uitbraken van de ziekte kunnen snel groeien in situaties waarin er geen werkende sanitaire voorzieningen zijn.

De ziekte leidt tot ernstige diarree en uitdroging en kan al binnen enkele uren dodelijk zijn.