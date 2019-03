Het dodental na de explosie op een industrieel park in de Chinese stad Yancheng is inmiddels opgelopen tot 47. Ook zijn ruim zeshonderd mensen gewond geraakt, onder wie 32 ernstig, meldt persbureau Reuters vrijdag.

Eerder werd gesproken over "zeker zes doden". Onder anderen kinderen, die in een speeltuin in de omgeving van de fabriek speelden, raakten gewond.

De precieze oorzaak van de ontploffing in de chemische fabriek is nog niet bekend. Volgens Chinese staatsmedia zou er benzeen zijn ontploft. Benzeen is een kleurloze, zeer brandbare vloeistof die voornamelijk uit petroleum wordt gewonnen.

De zware explosie was tot ver in de wijde omtrek van Yancheng te voelen. Chinese autoriteiten registreerden rond de explosie een magnitude van 2.2.

President Xi Jinping roept op tot actie

President Xi Jinping, die deze week op staatsbezoek in Italië is, riep de autoriteiten in zijn land op om actie te ondernemen, zodat dergelijke rampen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Ook moet zo snel mogelijk de oorzaak van de explosie worden achterhaald, zei hij.