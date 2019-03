Naar schatting hebben zeker 200.000 Zimbabwanen de komende drie maanden dringend voedselhulp nodig in de nasleep van cycloon Idai, aldus een woordvoerder van het wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties.

In het kort: Totaalaantal doden ligt op 412

President Mozambique vreest voor meer dan duizend doden

Ook in Zimbabwe nog honderden vermisten

Bijna drie miljoen mensen getroffen door cycloon Idai

Mogelijk grootste natuurramp ooit op zuidelijk halfrond

"Het lijkt erop dat de situatie in Chimanimani, het zwaarst getroffen district in Zimbabwe, zeer ernstig is. Ongeveer 90 procent van de regio is verwoest", zei de woordvoerder. In de stad Beira zijn waarschijnlijk een half miljoen mensen geraakt.

Cycloon Idai kwam vorige week aan land in Mozambique met windsnelheden van tot 175 kilometer per uur. Daarna trok de storm landinwaarts naar buurlanden Zimbabwe en Malawi in zuidelijk Afrika.

Donderdag ligt het bevestigde dodental voor de drie landen op 412. In Mozambique zijn tot nu toe 217 mensen om het leven gekomen, in Zimbabwe 139 en in Malawi 56.

Naar verwachting zal het dodental, vooral in Mozambique, nog fors hoger oplopen. Maandag zei president Filipe Nyusi dat gevreesd wordt voor "meer dan duizend doden". Ook in Zimbabwe worden echter nog honderden mensen vermist.

Nog duizenden mensen vast op daken en in bomen

Ongeveer vijftienduizend mensen in Mozambique, onder wie veel ernstig zieken, moeten donderdag nog worden gered van daken en uit bomen. Door de cycloon zijn veel regio's getroffen door enorme overstromingen. De Mozambikaanse minister van Milieu zei dat er nog steeds veel lichamen worden gevonden.

"Ons grootste gevecht is tegen de klok", aldus de minister. "Tot nu toe zijn er zo'n drieduizend mensen gered."

Satellietbeelden, gemaakt door het Europees ruimtevaartagentschap, van de Mozambikaanse havenstad Beira tonen donderdag een nieuw groot "meer" van ongeveer 80 bij 25 kilometer. De overstromingen en hevige regenval zijn nog niet over.

Amerikaanse militairen gaan, als ze toestemming krijgen, helpen bij de reddingsoperaties, liet het Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling (USAID) donderdag weten.

Een helikopter met hulpgoederen arriveert in Chimanimani, Zimbabwe. (Foto: AFP)

'Idai mogelijk grootste natuurramp ooit op zuidelijk halfrond'

Volgens het WFP kan de cycloon Idai uitgroeien tot de grootste natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Volgens de VN-organisatie zijn alleen al in Mozambique 1,7 miljoen mensen getroffen en in buurland Malawi bijna een miljoen.

Het Rode Kruis heeft laten weten dat er in Mozambique minstens 400.000 mensen dakloos zijn geworden door de ramp.

De regio wordt zelden getroffen door cyclonen. Idai was, met categorie 3, de sterkste tropische storm sinds 2008. In dat jaar kwam cycloon Jokwe aan land met windsnelheden van tot 185 kilometer per uur.

Cycloon Eline is tot nu toe de dodelijkste cycloon ooit in de regio. In 2000 kwamen ongeveer achthonderd mensen om het leven. Als het verwachte dodental door Idai alleen al in Mozambique oploopt tot meer dan duizend, is het de dodelijkste cycloon ooit in Zuidoost-Afrika.