Nieuw-Zeeland gaat alle automatische en semi-automatische aanvalswapens zo snel mogelijk verbieden. Dat maakt minister-president Jacinda Ardern donderdag bekend in een persconferentie.

Ardern maakte al eerder bekend te willen komen met verscherpte wapenwetgeving. Dit naar aanleiding van de schietpartij in Christchurch vorige week.

Ook gereedschappen voor het aanpassen van geweren en magazijnen met grote capaciteit gaan in de ban. "Elk automatisch of semi-automatisch wapen dat bij de terroristische aanslag is gebruikt, wordt verboden", zei Adern donderdagochtend.

Eerste slachtoffers van de aanslagen begraven

De eerste slachtoffers van de massamoord in Christchurch zijn woensdag begraven. Twee Syrische vluchtelingen, een man en zijn zoon die recent naar Nieuw-Zeeland waren aangekomen, zijn begraven in Memorial Park Cemetery in Christchurch.

De racistisch gemotiveerde aanslag van afgelopen vrijdag heeft tot op heden vijftig mensen het leven gekost. Nog eens dertig mensen raakten gewond. De vermeende dader, een 28-jarige rechtsextremist uit Australië zit momenteel vast.