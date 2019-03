De Amerikaanse Senaat is van plan om een hoorzitting te houden op 27 maart over luchtvaartveiligheid. Dit gebeurt na twee fatale vliegtuigongevallen met Boeing 737 MAX 8-toestellen die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.

Later zal er nog een tweede hoorzitting plaatsvinden met Boeing en andere fabrikanten, zeggen overheidsfunctionarissen.

De hoorzitting over federaal toezicht op de commerciële luchtvaart door de Senaatscommissie voor luchtvaart is met onder meer Dan Elwell van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, voorzitter Robert Sumwalt van de Nationale Transport Veiligheidsraad en inspecteur-generaal Calvin Scovel van het Amerikaanse ministerie van Transport.

Federale openbare aanklagers onderzoeken de certificering van de Boeing 737 MAX door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Het toestel moet naar aanleiding van de ongelukken met een toestel van Lion Air en Ethiopian Airlines voorlopig aan de grond blijven, zo oordeelde diezelfde luchtvaartautoriteit na onderzoek.

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft zich aangesloten bij het strafrechtelijk onderzoek naar de certificering van de 737 MAX. Dat meldt de Seattle Times. De dienst zal samen met het Amerikaanse ministerie van Transport onderzoeken hoe de FAA-certificering van het vliegtuig tot stand is gekomen.

Het besluit om het toestel te weren werd eerder al genomen door verschillende landen in Azië, zoals Singapore, Indonesië en China. Niet veel later volgden verschillende Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Uiteindelijk werd vervolgens besloten dat het toestel ook in de hele EU niet meer welkom was, vanwege twijfels over de zogeheten luchtwaardigheid.

Overeenkomsten tussen crash Indonesië en Ethiopië

Het ongeluk in Indonesië met een 737 MAX dat in oktober van vorig jaar plaatsvond en aan 189 mensen het leven kostte, toont vergelijkingen met de crash van Ethiopian Airlines op 10 maart. Bij dat vliegtuigongeluk kwamen alle 157 inzittenden om het leven.

De gelijkenissen van de crashes zijn gebleken uit gegevens van de zwarte dozen van het toestel van Ethiopian die inmiddels in Frankrijk geanalyseerd zijn. Onderzoekers zouden spreken van "duidelijke overeenkomsten" met de crash van Lion Air.

Boeing werkt aan software-update

Naar aanleiding van de ongelukken heeft Boeing ook zelf geadviseerd aan luchtvaartmaatschappijen om de toestellen voorlopig aan de grond te houden. Het bedrijf werkt momenteel aan een software-update voor alle 737 MAX-toestellen. Naar verwachting wordt die update eind maart uitgerold.

Het kan echter wel enkele maanden duren voordat alle toestellen een update hebben gehad.