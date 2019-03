De Italiaanse politie heeft een man gearresteerd die in Milaan een schoolbus had gekaapt met daarin 51 kinderen. Nadat hij de bus had verlaten stak hij het voertuig in brand.

De man had benzine in de bus gegooid en riep dat niemand het zou overleven. De Italiaanse politie kon dit voorkomen.

Justitie kijkt ook naar een terroristisch motief, want de dader riep dat hij het migratiebeleid van de regering verafschuwde. "Stop de doden op de Middellandse Zee" riep hij, doelend op migranten die bij de illegale overtocht naar Europa verdrinken.

Nadat de bus in brand was gestoken brak er enorme paniek uit, maar de toegesnelde politie wist de scholieren snel te ontzetten.

Slechts tien leerlingen zijn lichtgewond geraakt of door rook onwel geworden. De bus is helemaal uitgebrand. De aangehouden verdachte is een 47-jarige buschauffeur met een criminele geschiedenis die oorspronkelijk uit Senegal komt en sinds 2004 de Italiaanse nationaliteit heeft.