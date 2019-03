De Nederlander Charly T. (17) is in Spanje door een kinderrechter veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor het seksueel misbruiken van twee Britse meisjes tijdens zijn vakantie in 2018. Dit bevestigt een van zijn advocaten Rachel Imamkhan aan NU.nl na berichtgeving van NRC.

"We zijn uitspraken aan het bestuderen en ons aan het beraden met familie over vervolgstappen", aldus de advocaat. Tegen de jongen werd eerder een celstraf van vier jaar geëist.

T. is vorige week, na maandenlang vastgezeten te hebben, vrijgelaten uit zijn voorlopige hechtenis. Dit wilde Spanje eerder niet vanwege mogelijk vluchtgevaar.

Het is niet helemaal duidelijk of de jongen überhaupt terug de cel in moet, omdat in Spanje een celstraf onder de twee jaar niet uitgezeten hoeft te worden als de persoon geen strafblad heeft.

Twee Britse meisjes hebben een verklaring afgelegd. Zij zijn twaalf en veertien jaar oud en leerden T. kennen tijdens hun vakantie in Alicante vorig jaar. De jongen heeft het misbruik altijd ontkend.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer pleitte eerder naar aanleiding van de zaak van T. dat Nederland een beleid moet maken voor Nederlandse kinderen die vastzitten in een buitenlandse cel.