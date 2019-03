De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Radovan Karadzic (73) is woensdag door het VN-hof in Den Haag veroordeeld tot een levenslange celstraf. Dit gebeurde in hoger beroep.

Karadzic werd in 2016 na een vijfjarig proces veroordeeld tot veertig jaar gevangenisstraf vanwege zijn rol bij etnische zuiveringen in Bosnië en Herzegovina, toen nog onderdeel van Joegoslavië.

Zo bevonden de rechters de man schuldig aan volkerenmoord rond de enclave Srebrenica, waar in 1995 meer dan achtduizend moslimmannen werden geëxecuteerd.

Karadizic was de politieke leider van etnische Serviërs, die wilden voorkomen dat Bosnië en Herzegovina onafhankelijk werden van Joegoslavië. Ze vreesden er als minderheid te worden gedomineerd door Bosnische moslims.

Beide partijen waren in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van het Joegoslaviëtribunaal, dat eind 2017 de deuren sloot. De verdediging pleitte voor vrijspraak, terwijl de aanklagers een levenslange celstraf eisten.

De rechters hebben de straf van Karadzic verzwaard, omdat die in hun ogen te mild was in het licht van zijn misdaden en de grote verantwoordelijkheid die hij in 1995 had. Er kan geen bezwaar gemaakt worden tegen het nieuwe vonnis.