De verwoestende cycloon Idai die vorige week over Zuidoost-Afrika raasde, heeft tot een enorme ravage geleid. Hulporganisatie UNICEF meldt woensdag dat in Mozambique meer dan 900.000 mensen, onder wie 460.000 kinderen, zijn getroffen door de natuurramp.

Volgens het Rode Kruis zijn minstens 400.000 mensen hun huis kwijtgeraakt door de cycloon. De hulporganisatie waarschuwt voor een humanitaire ramp.

President Filipe Nyusi van Mozambique maakte dinsdag bekend dat meer dan tweehonderd mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Dat dodental zal de komende dagen naar alle waarschijnlijkheid verder oplopen, aangezien reddingswerkers nog steeds lichamen vinden. Woensdag kondigde hij drie dagen van nationale rouw af.

In buurland Zimbabwe staat het officiële dodental op 98 mensen, maar zijn honderden mensen als vermist opgegeven. De storm trok ook over Malawi waar volgens de Verenigde Naties 920.000 mensen werden getroffen. Over eventuele slachtoffers in dat land is echter weinig bekend.

Een oude vrouw in Zimbabwe wast haar overgebleven kleren in een modderplas. (Foto: AFP)

In het kielzog van de cycloon volgde zware regenval

Naarmate de cycloon verder landinwaarts trok, nam de storm in kracht af, maar dit werd gevolgd door hevige regenval in het weekend. Ook de komende dagen blijft het regenen.

Met name de Mozambikaanse havenstad Beira, waar de cycloon vorige week donderdag aan land kwam, is zwaar getroffen. Grote delen van de stad, die een half miljoen inwoners heeft, zijn volgens het Rode Kruis totaal verwoest. Daarnaast zijn hele dorpen overstroomd.

Volgens de hulporganisatie staat het water op verschillende plekken metershoog. Hulpverleners redden mensen die op daken en in bomen zijn geklommen.

Daarnaast zijn communicatielijnen weggevallen en wegen weggevaagd. "Sommige getroffen gemeenschappen zijn niet bereikbaar", aldus de internationale federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen IFRC.

Drones brengen rampgebied in kaart

Volgens UNICEF is er een tekort aan alle basisvoorzieningen voor mensen die hun overstroomde huizen zijn ontvlucht. Meteen na de ramp zijn UNICEF en het Rode Kruis daarom gestart met het uitdelen van hulpgoederen om uitbraken van ziekten als cholera, tyfus en malaria te voorkomen.

Ook worden onder meer muskietennetten, waterzuiveringstabletten, medicijnen en hygiënepakketten uitgedeeld. Daarnaast probeert UNICEF kinderen zo snel mogelijk weer toegang tot onderwijs te geven.

Om de regering te helpen om de situatie beter in kaart te brengen, vliegt UNICEF met drones over de getroffen gebieden.

Zimbabwanen wachten op transport zodat ze hun overleden dierbaren naar de begraafplaats kunnen brengen. (AFP)

'Zeker kinderen zijn enorm kwetsbaar'

Zeker kinderen zijn "enorm kwetsbaar in de chaos van de overstromingen", zegt hoofd kinderbescherming bij UNICEF, Edith Morch-Binnema. Volgens haar zijn kinderen in Mozambique gescheiden geraakt van hun ouders en doet de hulporganisatie er alles aan om die kinderen weer terug te brengen bij hun families.

"Want we weten dat in dit soort situaties de risico's op kinderhandel en geweld tegen kinderen enorm zijn", aldus Morch-Binnema.

Europese Unie maakt noodfonds vrij van 3,5 miljoen euro

De Europese Unie maakte dinsdag bekend 3,5 miljoen euro uit te geven aan noodhulp voor Mozambique, Zimbabwe en Malawi.

Dat geld is onder meer bedoeld voor noodopvang, hygiëne, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. Ook de Verenigde Arabische Emiraten hebben steun toegezegd.