De schatrijke Indiase juwelenhandelaar Nirav Modi is op verzoek van de Indiase autoriteiten gearresteerd in Londen, meldt de Britse politie woensdag. De zakenman is verwikkeld in een grote fraudezaak in India.

Modi vluchtte in de zomer van vorig jaar naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens Indiase en Britse functionarissen deed hij dat, omdat hij "politieke vervolging" in zijn geboorteland wilde ontlopen.

Bij de fraudezaak is meer dan 1,8 miljard euro verduisterd. Dat zou zijn gebeurd via bedrijven die aan Modi gelinkt zijn.

Deze ondernemingen zouden illegaal krediet hebben gekregen via medewerkers van de Punjab National Bank, de op een na grootste staatsbank van India. Eerder zijn al twee medewerkers van de bank opgepakt.

De 48-jarige Modi moet woensdag in een Londense rechtbank verschijnen.