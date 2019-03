De Europese Unie wil de Boeing 737 MAX alleen in het luchtruim van de lidstaten toestaan bij voldoende garanties van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Boeing werkt nu aan een software-update voor het model.

De Boeing 737 MAX 8 was in het afgelopen half jaar betrokken bij twee dodelijke ongelukken. Het gaat om ongelukken met toestellen van Ethiopian Airlines en Lion Air. Hierbij kwamen in totaal 346 inzittenden om het leven.

Hoewel nog niet duidelijk is of de ongelukken dezelfde oorzaak hebben, hebben tientallen landen het luchtruim na de crash in Ethiopië van 10 maart gesloten voor Boeing 737 MAX-toestellen.

Volgens de Ethiopische autoriteiten vertonen de gegevens van de zwarte dozen van het Ethiopian Airlines-toestel "duidelijke overeenkomsten" met de data van het Lion Air-toestel dat in oktober neerstortte. Details hierover zijn nog niet bekendgemaakt.

Het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart EASA gaat de software-update en de tekortkomingen van de Boeing 737 MAX bestuderen, voordat het agentschap een besluit neemt over het openstellen van het Europese luchtruim.

EASA-directeur Patrick Ky benadrukt dat het besluit onafhankelijk genomen wordt en niet afhankelijk is van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Volgens de Amerikanen is de Boeing 737 MAX nog altijd "luchtwaardig".