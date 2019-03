Een Belg is maandag in Irak ter dood veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij Islamitische Staat (IS), meldt persbureau Reuters. De 23-jarige man is zelf van mening dat hij voor een Belgische rechter zou moeten staan in plaats van voor een Iraakse.



Zoals de Iraakse antiterrorismewet bepaalt, zal Bilal Al Marchohi uit Antwerpen worden opgehangen. Hij is een van de tientallen niet-Iraakse inwoners die ter dood is veroordeeld door zijn banden met de terroristische organisatie. Wanneer de straf wordt uitgevoerd, is nog onduidelijk.

De rechter in Irak liet tijdens het proces beeldmateriaal zien dat zou bewijzen dat Al Marchohi lid is van IS. Op de beelden zou hij wapens dragen en een handgebaar maken dat verband houdt met de terroristische organisatie.

De man ontkende de beschuldigingen herhaaldelijk. Hij zegt dat hij nooit onderdeel is geweest van IS. "Ik ben een Belgische staatsburger. Ik zou niet in Irak veroordeeld mogen worden."

Toch gaf Al Marchohi zichzelf anderhalf jaar geleden over aan de Syrische Koerden, bij de herovering van de stad Raqqa. Hij werd door de Amerikaanse troepen gevangen genomen en uitgeleverd aan Irak.

Al Marchouhi is getrouwd met een Nederlandse vrouw uit Gouda

Wat er precies met zijn Nederlandse vrouw Ilham Borjani uit Gouda en hun kinderen is gebeurd, is onduidelijk. In 2018 wachtte zij nog in een Iraaks vluchtelingenkamp op toestemming om naar huis terug te keren, meldt Trouw.

Al Marchohi is de tweede Belg die in Irak ter dood is veroordeeld voor zijn rol bij IS. Tarik Jadaoun, een hooggeplaatst lid van IS, werd in 2018 berecht in Irak. Jadaoun was vaak te zien in propagandavideo's, waarin hij met terroristische aanvallen op Europese bodem dreigde.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken zegt geen bevoegdheid te hebben om in te grijpen in de uitspraak van de rechtbank, maar laat de Iraakse overheid weten streng tegen de doodstraf te zijn.

Al Marchohi's familie in Antwerpen wilde niet reageren op de uitspraak.