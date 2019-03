Oplichters proberen een slaatje te slaan uit de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Zij sturen nepmails rond om mensen in de val te lokken die geld willen doneren voor hulp aan slachtoffers.

De Nieuw-Zeelandse tak van de bank Westpac slaat alarm over oplichters die via mails om geld vragen voor slachtoffers. Zij doen ten onrechte alsof ze de bank vertegenwoordigen, waarschuwt Westpac op Facebook.

Mensen reageren boos op het bericht. "Walgelijk. Dit tuig probeert geld uit de zak te kloppen bij mensen die op hun kwetsbaarst zijn", concludeert iemand.

De oplichters maken gebruik van de collectieve rouw om het bloedbad, dat aan tientallen mensen het leven heeft gekost.

Veel mensen willen via crowdfunding iets doen voor slachtoffers

Veel mensen willen iets doen om slachtoffers te helpen. Via de crowdfundingsites als GiveaLittle en LaunchGood zijn miljoenen dollars opgehaald.

Ook overheidsdienst CERT NZ zegt meldingen te hebben gehad over oplichters die misbruik proberen te maken van de tragedie, bijvoorbeeld door middel van phishing. Ook circuleert in de nasleep van de aanval een video die malware bevat. "Dit schadelijke bestand wordt online gedeeld."

Nieuw-Zeeland scherpt wapenwetten aan

Nieuw-Zeelandse regering heeft besloten de wapenwet in het land per direct aan te scherpen. De details hierover worden volgende week maandag bekendgemaakt, meldt premier Jacinda Ardern

"Deze maatregelen betekenen dat wij binnen tien dagen na deze afschuwelijke terroristische aanslag een hervormde wapenwet kunnen aankondigen", zegt de premier. "Ik geloof dat de wet onze samenleving veiliger gaat maken."

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar wat aan de aanslag voorafging. Ardern wil weten wat gedaan had kunnen worden om de schietpartijen te voorkomen.

Tarrant was enige schutter bij aanslag

Kort daarna maakte de politiecommissaris van Christchurch bekend dat de 28-jarige Brenton Tarrant de enige schutter was. Hij is aangeklaagd voor meervoudige moord.

Of de Australische man werd geholpen met de voorbereiding van de aanslag, moet nog worden onderzocht. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De man heeft de advocaat ontslagen die hem was toegewezen en zal zichzelf verdedigen in de rechtbank. Advocaat Richard Peters vertelde persbureau AFPdat de man geen gebruik meer wil maken van zijn diensten. Peters zei ook dat Tarrant "rationeel" op hem overkwam.

Australische politie voert huiszoekingen uit

De politie voerde zondag in verband met de aanslag op twee plekken huiszoekingen uit. Zo wilde de politie bewijsmaterialen verzamelen voor de rechtszaak tegen de extreemrechtse Tarrant.

Tarrant verbleef de afgelopen drie jaar maar 45 dagen in zijn thuisland. De Israëlische autoriteiten maakten maandag bekend dat Tarrant in oktober 2016 een kort bezoek bracht. Hij had een toeristenvisum en bleef negen dagen.

Eerder maakten ook de autoriteiten in Turkije, Bulgarije, Kroatië en Griekenland melding van vermoedelijke bezoeken door Tarrant. In al die landen zou onderzoek zijn ingesteld naar zijn gangen. Uit berichten op sociale media kan worden opgemaakt dat de Australiër ook Pakistan en Noord-Korea heeft bezocht.

De vermoedelijke dader woonde recentelijk nog in Dunedin, op zo'n 350 kilometer van Christchurch.

Verdacht kocht wapens online

Tarrant kocht tussen december 2017 en maart 2018 een aantal wapens online bij een wapenwinkel in Christchurch, zegt de winkeleigenaar op een persconferentie. Het militaire wapen dat bij de aanslag werd gebruikt, is elders gekocht.

"Ik heb de politie laten weten dat deze man vier zware wapens met munitie heeft gekocht bij mijn winkel", aldus de eigenaar.

De verkoop verliep langs alle officiële kanalen, volgens de eigenaar. "Alle verkopen aan deze persoon zijn via een online systeem gegaan dat via de politie loopt. Daarnaast zagen we niets verdachts. Hij had gewoon een vergunning."

Verdachte publiceerde manifest op internet

De terrorist plaatste voor de schietpartijen een manifest online, waarin hij zijn visie op de islam geeft. Ook noemt hij een aantal bekende personen. Een van hen is Donald Trump. De Amerikaanse president is volgens Tarrant "een symbool van de vernieuwde witte identiteit en ons gezamenlijke doel".

Trump liet na het bloedbad weten mee te leven met de slachtoffers, maar kwam enkele dagen later onder vuur te staan vanwege uitspraken die door critici als sterk anti-moslim werden geïnterpreteerd.