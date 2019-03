Democratische politici hebben de Amerikaanse president Donald Trump opgeroepen om publiekelijk afstand te nemen van de zogenoemde white supremacists en de moslimgemeenschap openlijk te steunen. Zij deden dit nadat Trump door opmerkingen onder vuur kwam te liggen na het bloedbad in de moskeeën in Nieuw-Zeeland.

De schutter schoot in twee moskeeën in Christchurch zeker vijftig mensen dood. Tientallen mensen raakten zwaargewond.

De extreemrechtse terrorist plaatste voor het bloedbad een tientallen pagina's tellend manifest online waarin hij onder meer Trump prees als "een symbool van de vernieuwde witte identiteit en ons gezamenlijke doel".

Trump plaatste na de aanslagen wel een bericht op Twitter waarin hij zei mee te leven met de slachtoffers. Maar in de twee dagen daarna deed hij weer diverse uitspraken die door critici als sterk anti-islamitisch werden geïnterpreteerd.

'White supremacism is geen groot probleem'

Zo stelde de president in een interview dat het met het zogenoemde white supremacism wel meevalt. "Ik zie dat niet als een groot probleem", zei hij. "Het is maar een klein groepje mensen." Daarnaast bepleitte hij op Twitter de terugkeer van Fox-columnist Jeanine Pirro. Zij werd vorige week ontslagen nadat zij de loyaliteit van islamitische politici in twijfel had getrokken. "Zij zijn eerder trouw aan de sharia dan aan de Amerikaanse wetten", stelde 'Judge Jeanine'.

Trump kwam eerder onder vuur te liggen na de rellen in Charlottesville van augustus 2017. Nadat een rechts-extremist op een groep linkse activisten was ingereden en daarbij één dodelijk slachtoffer had gemaakt, stelde Trump dat "beide kanten zich schuldig hadden gemaakt" aan opruiende activiteiten.

FBI: aantal haatmisdrijven in VS gestegen sinds aantreden Trump

Ook tijdens zijn campagne maakte Trump zich volgens critici schuldig aan opruiende taal jegens moslims. Toen hij net president was, wilde hij een inreisverbod voor moslims uit een groot aantal landen invoeren. Dit verbod werd na tussenkomst van diverse rechters teruggedraaid.

Het aantal haatmisdrijven in de VS is in 2017 volgens de FBI met 17 procent gestegen. Meer recente cijfers zijn nog niet voorhanden.

De Democraten riepen Trump zondag op zich voor eens en voor altijd uit te spreken tegen white supremacists en voor de rechten van Amerikaanse moslims. Het Witte Huis liet zondag weten dat dit niet gaat gebeuren. "De president is geen white supremacist. Ik weet niet hoe vaak we dat nog moeten herhalen", aldus perschef Mick Mulvaney.