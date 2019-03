China heeft zijn omstreden antiterrorismebeleid in de regio Xinjiang verdedigd. Sinds 2014 zijn er bijna dertienduizend 'terroristen' opgepakt in het noordwestelijk gebied, meldt de Chinese Staatsraad.

De Chinese overheid claimt terrorisme en extremisme onder controle te willen houden in de minderheidsregio Xinjiang. Sinds 2014, zijn er volgens de Staatsraad,1.588 terroristische bendes uitgeschakeld, 12.995 terroristen gearresteerd en 2.052 explosieven in beslag genomen.

Internationaal is er discussie ontstaan over de omgang met religieuze minderheden in de onrustige regio Xinjiang, die grenst aan Afghanistan en Pakistan. Vorig jaar concludeerden VN-experts dat er mogelijk een miljoen Oeigoeren, een Turks islamitisch volk, en andere moslims zijn vastgezet in heropvoedingskampen.

"Terrorismebestrijding is een politiek excuus om de Oeigoeren te onderdrukken", reageert een woordvoerder van de belangenorganisatie van de Oeigoeren.

Anderhalf miljoen moslims vastgezet in detentiecentra Xinjiang

Duitse onderzoekers schatten dat er ongeveer anderhalf miljoen Oeigoeren en andere moslims worden vastgehouden in de "heropvoedingskampen in de regio", schreef persbureau Reuters eerder deze maand. De schatting werd gebaseerd op satellietbeelden, overheidsuitgaven aan detentiecentra en vermiste familieleden.

In februari van dit jaar bleek uit een datalek bij een Chinees surveillancebedrijf dat 2,6 miljoen mensen in de regio Xinjiang door de overheid in de gaten worden gehouden, meldt het NOS Radio 1 Journaal. De meeste namen op de lijst van de online database zijn islamitisch.

Bovendien wordt er gevoelige informatie, zoals volledige namen, woonadressen en paspoortnummers, opgeslagen.