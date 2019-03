Het dodental na de verwoestende storm Idai is in Zimbabwe opgelopen naar zeker 89. Regeringsfunctionarissen spreken van een humanitaire ramp in het Afrikaanse land en hebben de noodtoestand uitgeroepen.

Vooral het grensgebied met Mozambique is zwaar getroffen. Veel dorpen en steden zijn van de buitenwereld afgesloten, waardoor reddingswerkers die gebieden niet kunnen bereiken. De lokale autoriteiten verwachten dat het dodental zal stijgen.

Windsnelheden tot 170 kilometer per uur zorgden ervoor dat veel infrastructuur is beschadigd, de stroom is uitgevallen en alle communicatiemiddelen onbruikbaar zijn geworden.

Ook de buurlanden van Zimbabwe zijn zwaar getroffen. Volgens de Verenigde Naties zijn in Mozambique en Malawi de afgelopen dagen meer dan honderd doden gevallen door overstromingen en aardverschuivingen na hevige regen.

Idai kwam donderdag aan land in Mozambique, waarna de storm over Malawi raasde en vrijdag in Zimbabwe aankwam. Voorafgaand aan de storm kampten de landen in zuidelijk Afrika met grote overstromingen, die aan tientallen mensen het leven hebben gekost.

Minstens 68 doden in Mozambique

Persbureau AFP becijferde dat in Mozambique in totaal minstens 68 mensen zijn omgekomen door de tropische storm. Het dodental in de stad Beira staat op 55.

Beira is grotendeels verwoest door Idai, meldt de internationale federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC), dat een team heeft gestuurd naar de stad met ongeveer 530.000 inwoners. De hulpverleners zeggen dat de wegen naar Beira zijn geblokkeerd door overstromingen.

"De situatie is verschrikkelijk. De schaal van de verwoestingen is enorm", zegt het hoofd van het team in een verklaring. "Het lijkt erop dat 90 procent van het gebied compleet is verwoest."

Het IFRC-team in Mozambique spreekt over dramatische toestanden. "Bijna alles is verwoest. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Sommige getroffen gemeenschappen zijn niet bereikbaar", aldus de teamleider.