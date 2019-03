De Nieuw-Zeelandse regering gaat de wapenwet in het land aanscherpen. Reden hiervoor is de zeer dodelijke aanslag op twee moskeeën in het land, waarvan de schutter zijn wapens online kocht.

Vanwege de aanslag, waardoor zeker vijftig doden vielen, heeft de regering ingestemd met het aanscherpen van de wapenwet. De details hierover worden volgende week maandag bekendgemaakt, meldt premier Jacinda Ardern

"Deze maatregelen betekenen dat wij binnen tien dagen na deze afschuwelijke terroristische aanslag een hervormde wapenwet kunnen aankondigen", zegt de premier. "Ik geloof dat de wet onze samenleving veiliger gaat maken."

Daarnaast wordt een onderzoek ingesteld naar wat voorafging aan de aanslag. Ardern wil weten wat gedaan had kunnen worden om de schietpartijen te voorkomen.

Tarrant was enige schutter bij aanslag

Kort daarna maakte de politiecommissaris van Christchurch bekend dat de 28-jarige Brenton Tarrant de enige schutter was. Hij is aangeklaagd voor meervoudige moord.

Of de Australische man werd geholpen met de voorbereiding van de aanslag, moet nog worden onderzocht. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De politie in zijn thuisland voerde zondag op twee plekken huiszoekingen uit in verband met de aanslag. Dit was om bewijsmaterialen te verzamelen in de rechtszaak tegen Tarrant.

Schutter kocht zijn wapens online

Tarrant kocht tussen december 2017 en maart 2018 een aantal wapens online bij een wapenwinkel in Christchurch, zegt de winkeleigenaar op een persconferentie. Het militaire wapen dat bij de aanslag werd gebruikt, is elders gekocht.

"Ik heb de politie laten weten dat deze man vier zware wapens met munitie heeft gekocht bij mijn winkel", aldus de eigenaar.

De verkoop verliep langs alle officiële kanalen, volgens de eigenaar. "Alle verkopen aan deze persoon zijn via een online systeem gegaan dat via de politie loopt. Daarnaast zagen we niets verdachts. Hij had gewoon een vergunning."