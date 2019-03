De Australische politie heeft op twee plaatsen huiszoekingen gedaan in verband met de terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Bij de aanslag van afgelopen vrijdag in Christchurch kwamen zeker vijftig mensen om het leven.

Beide invallen vonden maandagochtend (lokale tijd) plaats in kustdorpen in de staat New South Wales, gelegen in het oosten van Australië. Het is onduidelijk of bij de invallen ook arrestaties zijn verricht.

Antiterreureenheden van de politie vielen eerst een woning binnen in het dorp Sandy Beach. Kort daarna gebeurde hetzelfde in het plaatsje Lawrence. De dorpen liggen respectievelijk ongeveer 550 en 650 kilometer ten noorden van Sydney.

Het doel van de invallen was volgens de Australische politie om "bewijsmateriaal te verzamelen" dat hun Nieuw-Zeelandse collega's kan helpen in hun onderzoek naar de aanslag. De Australische autoriteiten benadrukken dat er geen dreiging is voor de Australische gemeenschappen.

De hoofdverdachte van de aanslag is de 28-jarige Brenton Tarrant. Hij is aangeklaagd voor meervoudige moord. Zijn proces begint op 5 april.