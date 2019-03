De Australische politie heeft op twee plaatsen huiszoekingen gedaan in verband met de terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Bij de aanslag van afgelopen vrijdag in Christchurch kwamen zeker vijftig mensen om het leven.

Beide invallen vonden maandagochtend (lokale tijd) plaats in kustdorpen in de staat New South Wales, gelegen in het oosten van Australië. Het is onduidelijk of bij de invallen ook arrestaties zijn verricht.

Antiterreureenheden van de politie vielen eerst een woning binnen in het dorp Sandy Beach. Kort daarna gebeurde hetzelfde in de plaats Lawrence. De dorpen liggen respectievelijk ongeveer 550 en 650 kilometer ten noorden van Sydney.

Politie wil Nieuw-Zeelandse collega's helpen in hun onderzoek

Het doel van de invallen was volgens de Australische politie om "bewijsmateriaal te verzamelen" dat hun Nieuw-Zeelandse collega's kan helpen in hun onderzoek naar de aanslag. De Australische autoriteiten benadrukken dat er geen dreiging is voor de Australische gemeenschappen.

De hoofdverdachte van de aanslag is de 28-jarige Australiër Brenton Tarrant. Onder meer het huis van zijn zus in Sandy Beach is doorzocht. De man is aangeklaagd voor meervoudige moord. Zijn proces begint op 5 april.

Schutter kocht zijn wapen online

Tarrant kocht vrijdag zijn wapens online bij een wapenwinkel in Christchurch. Dat zegt de eigenaar van deze winkel op een persconferentie.

"Ik heb de politie laten weten dat deze man vier zware wapens met munitie heeft gekocht bij mijn winkel", aldus de eigenaar.

De verkoop verliep langs alle officiële kanalen, volgens de winkeleigenaar. "Alle verkopen aan deze persoon zijn via een online systeem gegaan dat via de politie loopt."

Tiener aangeklaagd wegens verspreiden van livestream

Een tiener uit Christchurch is maandag aangeklaagd vanwege het verspreiden van de livestream van de aanslag, maakte de rechtbank van de Nieuw-Zeelandse stad bekend.

De dader schoot vrijdag vijftig moskeegangers dood in Christchurch.