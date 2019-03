De VN-gezant voor vrede in het Midden-Oosten heeft zondag het optreden van de Palestijnse groepering Hamas tegen demonstranten in de Gazastrook veroordeeld. De beweging is de afgelopen dagen met veel arrestaties en geweld opgetreden tegen Palestijnen die demonstreren tegen hoge voedselprijzen.

Honderden demonstranten gingen de afgelopen dagen de straat op in de Palestijnse enclave, om onder de leus "Wij willen leven" te protesteren tegen hoge voedselprijzen.

Volgens mensenrechtenorganisaties hebben de veiligheidsdiensten van Hamas tientallen mensen opgepakt en tientallen anderen verwond. Op sociale media worden beelden gedeeld waarop demonstranten worden geslagen met knuppels en schoten kunnen worden gehoord. Op hun beurt werden de Hamas-strijders bekogeld met stenen.

In een verklaring schreef VN-gezant Nickolay Mladenov dat "de lang lijdende bevolking van Gaza" het recht heeft om tegen de "zeer ernstige economische omstandigheden" te demonstreren zonder angst voor vergelding.

"Ik veroordeel de campagne van arrestaties en geweld die in de afgelopen drie dagen is gebruikt door de veiligheidsdiensten van Hamas tegen demonstranten, onder wie vrouwen en kinderen, sterk", aldus Mladenov.

Sancties hebben gebied verarmd

Hamas geldt in Gaza als het officiële gezag, nadat de beweging de macht in het gebied in 2007 heeft overgenomen van de Palestijnse Autoriteit (PA) van de rivaliserende beweging Fatah.

De PA heeft sindsdien sancties tegen Gaza ingesteld om Hamas te dwingen te onderhandelen over het delen van de macht. Ook Israël en Egypte, twee landen die een grens delen met Gaza, hebben economische blokkades ingesteld.

Hamas begon recent extra belasting te heffen op de import van goederen om de eigen schatkist op peil te houden. Dat heeft geleid tot een flinke stijging van de voedselprijzen.

Een groot deel van de circa twee miljoen inwoners van Gaza leeft in armoede.