Bij een overstroming in de Indonesische provincie Papoea zijn zondag tenminste 63 mensen om het leven gekomen.

Dat heeft de lokale rampenbestrijdingsdienst bevestigd aan persbureau Reuters. Naast de doden zijn er ook tientallen zwaargewonden gevallen. Tevens worden er nog mensen vermist. Naar hen wordt nog gezocht door verschillende reddingsteams.

De overstroming vond plaats in de Sentani-regio, vlakbij Jayapura, de hoofdstad van de meest oostelijk gelegen provincie van Indonesië. Door het snelle opzetten van het water hadden mensen weinig tijd om zichzelf in veiligheid te brengen.

Het gebied had de laatste tijd te kampen met zware regenval. Volgens een woordvoerder van de autoriteiten is met name de regen van zaterdag de directe oorzaak van de overstroming.

Op beelden is te zien hoe het water met hoge snelheid door de straten stroomt. Ook zijn veel gebouwen verwoest door het water. Door het water zijn er in de omgeving ook meerdere modderstromen die voor schade zorgen.

Flinke schade in omgeving

Onder meer negen huizen, twee bruggen en een vliegtuig, dat op het grootste vliegveld van de provincie stond, zijn beschadigd geraakt. De luchthaven blijft echter wel open.

Meer dan 120 bewoners van het getroffen gebied hebben tijdelijk onderdak gekregen in overheidskantoren omdat hun woningen zwaar beschadigd zijn. "Het water is al grotendeels weggespoeld. Nu is de ravage die het heeft achtergelaten zichtbaar", zei een woordvoerder van de reddingsautoriteiten tegen Reuters.

De provincie ligt op hetzelfde eiland als het land Papoea-Nieuw-Guinea.