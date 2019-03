Een 24-jarige man is zaterdag (plaatselijke tijd) in de Verenigde Staten opgepakt voor het doodschieten van de New Yorkse maffiabaas Francesco Cali.

Cali, de leider van de Gambino-familie, werd donderdag voor zijn woning in stadsdeel Staten Island neergeschoten. De politie van New York bevestigde dat Anthony Camello wordt verdacht van de moord, maar dat het onderzoek nog loopt.

"Handelde hij alleen? Of samen met anderen? Werkte hij in opdracht? Het is ook voor mij nog te vroeg daar iets over te zeggen", meldde een woordvoerder van de politie.

Volgens de woordvoerder is op beelden te zien hoe Camello na een kort gesprek twaalf kogels op Cali afvuurt, waarvan tien ook daadwerkelijk doel treffen. Het moordwapen is nog niet gevonden.

Na de dood van Cali zijn veel kenners van de maffia in New York bang voor een nieuw conflict tussen de verschillende families. Het laatste grote conflict vond plaats in 1985, toen een andere leider van de Gambino-clan werd vermoord.

New York telt vijf maffiaclans. De Gambino's zijn verbonden met de Inzereillo-clan op Sicilië. De Gambino-familie was ooit de grootste en invloedrijkste georganiseerde misdaadgroep van de Verenigde Staten.